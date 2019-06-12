Раск: мечта любого мальчишки — гонять шайбу на пруду и думать, что это 7-й матч

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился мнением о предстоящем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».
«Это мечта каждого мальчишки, занимающегося хоккеем. Идти на замерзший пруд, гонять шайбу и представлять, что это седьмой матч. Помню, как мы с приятелем это делали. Конечно, я мечтал об этом. Надеюсь, дети и сейчас мечтают о таких вещах», — приводит слова финского вратаря официальный сайт лиги.
Седьмая игра пройдёт на площадке «Бостона» 13 июня. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».
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