Барбашёв: продолжу играть в силовой манере. Это лучшее, что у меня получается

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». После шести игр счёт в серии — 3-3.



«Сейчас настает тот самый день, когда я сам приму участие в седьмой игре Кубка Стэнли, и мечта может сбыться. Это очень радостное чувство, хотя думать об этом всё равно не хочется. Я такой человек, что мне особенно эти мысли в голову и не лезут.



Буду продолжать играть в силовой манере. Мне нравится так играть, я всегда так делал. Это лучшее, что у меня получается. И это придаёт энергии команде. Я немного отдохнул, посвежел и чувствую, что мы сыграем в хороший хоккей», — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

Седьмая игра пройдёт на площадке «Бостона» 13 июня.