Немчинов: Берюбе не был исключительно драчуном, он ещё и в хоккей умел играть

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с участием «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз». Россиянин вспомнил как в бытность игроком противостоял нынешнему главноуму тренеру «блюзменов» Крэйгу Берюбе.



«Я много раз играл против Берюбе. При этом не назвал бы его исключительно драчуном. Он ещё и умел играть в хоккей. Но и тогда было видно, что парень очень характерный. Душа коллектива. Крэйг заводил свои команды на льду.



Думаю, делал это и в раздевалке, хотя никогда не играл с ним в одном клубе. И эти его качества сыграли уже на тренерской позиции. Берюбе сумел сплотить «Сент-Луис», заставить игроков поверить в его тренерские идеи. Отсюда и такой фантастический подъём со дна к решающему матчу финала», — приводят слова Немчинова «Известия».

Краснокожие чемпионы. Кто из индейцев выигрывал Кубок Стэнли Крэйг Берюбе может стать следующим.