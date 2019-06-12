Немчинов: Берюбе не был исключительно драчуном, он ещё и в хоккей умел играть

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с участием «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз». Россиянин вспомнил как в бытность игроком противостоял нынешнему главноуму тренеру «блюзменов» Крэйгу Берюбе.
«Я много раз играл против Берюбе. При этом не назвал бы его исключительно драчуном. Он ещё и умел играть в хоккей. Но и тогда было видно, что парень очень характерный. Душа коллектива. Крэйг заводил свои команды на льду.
Думаю, делал это и в раздевалке, хотя никогда не играл с ним в одном клубе. И эти его качества сыграли уже на тренерской позиции. Берюбе сумел сплотить «Сент-Луис», заставить игроков поверить в его тренерские идеи. Отсюда и такой фантастический подъём со дна к решающему матчу финала», — приводят слова Немчинова «Известия».
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