Медведев — о бронзе России на ЧМ: нужно, чтобы было и красиво, и результативно

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва заняли третье место.



«Это был непростой турнир, на котором оступились многие сильные команды. На более ранних стадиях, раньше нас, вылетели и американцы, и шведы. Последние, между прочим, были действующими чемпионами мира. Состав у тех же американцев считался даже сильнее канадского, они себя так позиционировали. А обыграла всех финская рабочая команда, у которой даже не было игроков из НХЛ. Кто-то пошутил про них: провел два матча — не забил ни одного гола. Но финны хорошо подготовились, обрели победный дух, это проявилось во встречах против сборных России, Швеции и Канады.



Когда на мировой арене шесть очень сильных команд, выиграть турнир дважды за 12 лет — среднестатистический показатель, а если три раза и больше, это уже очень хороший результат. Статистика — она бездушная. Переживания болельщиков понятны. Но команда билась за бронзу и выиграла её. Поэтому ребята заслуживают уважения. У России была мощная команда, но с финнами нашла коса на камень.



Всё-таки, помимо побед, болельщиков привлекает и красивая игра. А с тем, что наши ребята играли в более творческий и красивый хоккей, даже спорить никто не будет. Это не дало результата. Значит, нужно работать над тем, чтобы было и красиво, и результативно. Думаю, на следующих чемпионатах мы этого добьёмся», — приводят слова Медведева «Известия».

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