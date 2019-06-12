Марун: «Сент-Луис» — особая порода, любим создавать себе трудности

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун призывал журналистов и болельщиков не списывать команду со счётов перед седьмым матчем финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
«Сент-Луис» — особая порода. Любим создавать себе трудности. Что болельщики, что СМИ уже много раз списывали нас со счётов. Но наша уверенность в себе от этого ничуть не становится меньше. Благодаря ей, я думаю, мы и оказались в финале, так что теперь поражение со счётом 1:5 тоже не выбьет нас из колеи. Оно в прошлом. Тем более матчи в гостях получаются у нас удачнее, чем дома», — приводит слова Маруна официальный сайт НХЛ.
Седьмая игра пройдёт на площадке «Бостона» 13 июня. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. «Бостон» в последний раз завоёвывал Кубок Стэнли восемь лет назад, обыграв в семи матчах «Ванкувер Кэнакс».
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