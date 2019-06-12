Плющев: будет ли у нас свой Какко? Со времён Овечкина нет ответа на этот вопрос

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру нападающего сборной Финляндии Каапо Какко, ставшего одним из героев завершившегося чемпионата мира.
«Финны берут прежде всего системой и командой. Но есть и такие индивидуальности, как форвард Каапо Какко, который фактически за один сезон завоевал и юниорское, и молодёжное, и взрослое золото. Феноменальное достижение! Оно вернуло нас на полвека назад, когда Александр Мальцев в один год вместе со сборной СССР стал чемпионом и молодёжного турнира, и взрослого, причём завоевав титул лучшего снайпера.
У драфтов НХЛ свои законы, которые не всегда поддаются логике. Пока на первом месте американец Хьюз. Но я сильно удивлюсь, если финн с такой коллекцией золота лишится первого номера. Когда в России появится свой Какко? Со времен Ковальчука, Малкина и Овечкина это главный вопрос, на который у меня нет ответа», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.
- 12 июня 2019
-
11:57
- 11 июня 2019
-
14:54
- 8 июня 2019
-
18:43
- 7 июня 2019
-
20:33
-
15:30
- 6 июня 2019
-
15:00
-
13:15
- 5 июня 2019
-
16:51
- 4 июня 2019
-
16:56
-
15:30
-
14:00
-
09:15
- 3 июня 2019
-
08:15
-
03:57
- 2 июня 2019
-
14:41
-
13:56
- 1 июня 2019
-
23:50
-
20:00
-
15:59
-
08:10
- 31 мая 2019
-
18:34
-
18:19
- 30 мая 2019
-
21:28
-
18:49
-
15:54
-
15:31
-
08:32
-
02:54
- 29 мая 2019
-
20:58
-
15:00
-
14:10
-
10:50
-
08:33
-
08:22
- 28 мая 2019
-
22:43