Плющев: будет ли у нас свой Какко? Со времён Овечкина нет ответа на этот вопрос

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру нападающего сборной Финляндии Каапо Какко, ставшего одним из героев завершившегося чемпионата мира.



«Финны берут прежде всего системой и командой. Но есть и такие индивидуальности, как форвард Каапо Какко, который фактически за один сезон завоевал и юниорское, и молодёжное, и взрослое золото. Феноменальное достижение! Оно вернуло нас на полвека назад, когда Александр Мальцев в один год вместе со сборной СССР стал чемпионом и молодёжного турнира, и взрослого, причём завоевав титул лучшего снайпера.



У драфтов НХЛ свои законы, которые не всегда поддаются логике. Пока на первом месте американец Хьюз. Но я сильно удивлюсь, если финн с такой коллекцией золота лишится первого номера. Когда в России появится свой Какко? Со времен Ковальчука, Малкина и Овечкина это главный вопрос, на который у меня нет ответа», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Какко: хочу стать первым финном в истории, возглавившим драфт НХЛ