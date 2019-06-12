Медведев — о выступлении сборной на ЧМ: искать крайних — последнее дело

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев оценил выступление сборной России на чемпионате мира. Подопечные Ильи Воробьёва завоевали бронзовые медали турнира.



«Почему не получилось выиграть чемпионат мира? Задним умом все сильны, поэтому не хочу распространяться на данную тему. Оставлю это для разговоров с Ильёй Воробьёвым и Алексеем Кудашовым. А посыпать голову пеплом или искать крайних — последнее дело. Никто из ребят не отказался от игры за сборную. Все сильнейшие, кто был здоров, приехали. Насколько я видел со стороны и по тому, что знаю, все очень хотели выиграть. К сожалению, не получилось, но после поражений победы особенно сладки. Будем готовиться к победам.



Моё отношение к совмещению тренерских постов в сборной и клубе? Вы знаете, это старая история. Мы проигрывали Олимпийские игры и с освобождённым тренером, и со специалистом, который совмещал. Поэтому здесь нет рецепта, всё зависит от того, как построена игра. Неважно, сколько хоккеистов приходит из одного или другого клуба — это не панацея. Здесь ответственность федерации, она будет рассматривать вопрос», — приводят слова Медведева «Известия».

Сборной России есть чему поучиться у финнов. И это не антихоккей Тактическая гибкость тренеров и умение добиваться результата.