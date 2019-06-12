Берюбе — о седьмом матче финала: никто и никогда не откажется от такого шанса
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от решающего матча финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
«Мы всё время говорим о трудностях и превратностях судьбы, но на самом деле, это же седьмой матч финала Кубка Стэнли! Это вызов, о котором мечтает любой игрок. Так что мы в восторге и нетерпении. Никто и никогда не откажется от такого шанса. Да наверняка у ребят будет волнение, но в такой ситуации не может быть иначе. Это значит, тебе не всё равно, что происходит. Одна-две смены, нервы уйдут, и выиграет та команда, которая лучше реализует свой план на игру», — цитирует наставника официальный сайт НХЛ.
Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
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Крэйг Берюбе может стать следующим.
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