Берюбе — о седьмом матче финала: никто и никогда не откажется от такого шанса

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от решающего матча финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».



«Мы всё время говорим о трудностях и превратностях судьбы, но на самом деле, это же седьмой матч финала Кубка Стэнли! Это вызов, о котором мечтает любой игрок. Так что мы в восторге и нетерпении. Никто и никогда не откажется от такого шанса. Да наверняка у ребят будет волнение, но в такой ситуации не может быть иначе. Это значит, тебе не всё равно, что происходит. Одна-две смены, нервы уйдут, и выиграет та команда, которая лучше реализует свой план на игру», — цитирует наставника официальный сайт НХЛ.

Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск.