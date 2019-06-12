Барбашёв: я не заслужил дисквалификации за силовой приём в пятом матче финала

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал пропуск шестого матча финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-3) из-за дисквалификации.



«Это очень неприятно. У команды был шанс выиграть Кубок Стэнли, но при этом я пропустил игру из-за дисквалификации. Было тяжело наблюдать за игрой ребят со стороны. Хотелось принять участие в игре и помочь команде.



Что касается дисквалификации, то я бы оценил всё как 50 на 50. Не думаю, что за тот силовой приём меня нужно было дисквалифицировать, но я не мог ничего поделать. Лига приняла решение, а от меня ничего не зависело», — приводит слова Барбашёва St.Louis Post-Dispatch.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» Hockey Night In Canada.