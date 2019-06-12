Боченски: надеюсь, что ещё пару лет смогу выступать на высоком уровне

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски рассказал, как долго планирует выступать на высоком уровне.



«Я провёл год без хоккея, но при этом помогал тренировать сына, хотя это не то же самое, что играть. Тогда я понял, что могу играть эффективно. В течение сезона за 15-20 игр смог наверстать упущенное.



Надеюсь, что ещё пару лет смогу выступать на высоком уровне. Этот промежуточный год отнял время, потому что нужно было заново восстанавливаться, выходить на топ-уровень. Я пришёл к нему лишь к концу года», — приводит слова Боченски Sports.kz со ссылкой на Kazakh TV.

В минувшем сезоне 37-летний Боченски забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того он заработал показатель полезности «+5» и 10 минут штрафа. В плей-офф на счету игрока 13 (4+9) очков в девяти играх при показателе полезности «-1».