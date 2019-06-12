Ринне: Раск заслужил самые лестные слова в свой адрес

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне оценил игру соотечественника — вратаря «Бостон Брюинз» Туукки Раска. Завтра, 13 июня, «медведи» проведут седьмой матч финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».
«Несомненно, Туукка сейчас в ударе. Раск здорово провёл весенний отрезок и заслужил самые лестные слова в свой адрес. В финале всё вращается вокруг двух команд, поэтому требуется время, чтобы привыкнуть к таким условиям. Впрочем, Туукка выглядит очень спокойным. Это видно и в ходе матчей, и во время интервью, которые он даёт журналистам. Раск показал себя с лучшей стороны в самые важные моменты.
Матчи плей-офф — лучшее время для любого хоккеиста. Я вместе с «Нэшвиллом» проиграл финальную серию, но это был один из лучших моментов в карьере», — приводит слова Ринне Ilta-Sanomat.
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