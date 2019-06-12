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Бэкес: тяжело принять, что не сыграю в седьмом матче финала Кубка Стэнли

Бэкес: тяжело принять, что не сыграю в седьмом матче финала Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Дэвид Бэкес прокомментировал информацию о том, что не сыграет в седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Наставник «медведей» Брюс Кэссиди решил не менять состав, который играл в шестом матче серии.

«Я пытаюсь собраться с мыслями. Это сложно. Впрочем, нужно думать о том, что будет лучше для всей команды. Нам осталось выиграть всего один матч, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Все мечтают об этом. Тяжело принять, что не приму участия в решающей игре. Ребята сделают свою работу, а я постараюсь им помочь на расстоянии вытянутой руки», — приводит слова Бэкеса The Athletic.

Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне завтра, 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

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