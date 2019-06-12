Тэллон — о Кенневилле: с ним у «Флориды» всё будет иначе

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон поделился мнением о наставнике команды Джоэле Кенневилле, с которыми они знакомы по совместной работе в «Чикаго Блэкхоукс».



«У меня замечательные отношения с Кенневиллем. Как будто и не было перерыва, словно мы всё время были вместе. Мне хочется работать ещё больше. Он замечательный, умный человек, который полностью отдаётся своему делу. С ним у нас всё будет иначе.



Думаю, смена обстановки поможет Кенневиллю почувствовать прилив новых сил. Я чувствую это. Мы оба это чувствуем. Нам обоим есть к чему стремиться, мы готовы сделать всё, чтобы справиться с задачей.



Кенневилль даст команде то, чего раньше у неё не было. Нам будут верить во время переговоров со свободными агентами, игроками. Все будут знать, что мы настроены очень серьёзно, и у нас есть шансы. Владелец поставил задачу, и мы сделали очень серьёзный первый шаг», — приводит слова Тэллона официальный сайт НХЛ.

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