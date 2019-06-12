В. Михайлов: понял, что дебютирую в КХЛ, только на раскатке перед игрой со СКА

18-летний нападающий московского «Динамо» Владислав Михайлов вспомнил дебютный матч в КХЛ со СКА.
«В середине января клуб ВХЛ «Буран», в который меня отправили выступать, готовился к выезду, но мне сообщили, что с командой я не еду. Даже расстроился, но уже на следующий день мне позвонил администратор из «Динамо» и сказал, чтобы я собирался в Москву работать с первой командой. Мы тренировались два дня, а затем я отправился в Санкт-Петербург на игру со СКА. Только когда вышел на утреннюю раскатку понял, что сегодня сыграю первый матч в КХЛ!
Уже в феврале, после паузы на Евротур все вернулись голодные до хоккея и нам предстоял матч со «Спартаком». Когда против тебя не только соперник, а ещё и 10 тысяч зрителей — это не пугает, а, наоборот, мотивирует ещё больше», — приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.
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