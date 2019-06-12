The Athletic: Подколзина не следует выбирать на драфте НХЛ под первыми номерами

Обозреватель The Athletic Скотт Уилер составил список из 10 хоккеистов, которых клубам Национальной хоккейной лиги следует избегать на предстоящем драфте. По его мнению, выбрав этих игроков, команды рискуют пропустить более сильных хоккеистов.



Уилер включил в список четырёх российских игроков: Василия Подколзина, Даниила Гутика, Матвея Гуськова и Даниила Мисюля.



«Подколзин неплохо проявил себя перед скаутами клубов НХЛ на крупных международных турнирах. Посмотрев несколько матчей, можно сказать: «Вау, он хорош!» Василий прекрасно обращается с шайбой, у него есть навыки для игры в НХЛ. У него бесстрашный подход. Но есть один ключевой момент — всё это он делает на нестабильной основе. У Подколзина хорошие габариты, но есть большая разница между тем, чтобы бросаться в глаза и выигрывать матчи. Василий может оказаться игроком уровня третьего звена. Скорее всего, его выберут в первой десятке, но я бы отвёл ему роль в диапазоне от 13-го до 20-го номера», — написал Уилер.

Международное скаутское бюро: Хьюз — фаворит драфта, Подколзин — шестой