Маршан — о Харе: такие игроки чувствуют себя комфортно в любой ситуации

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан оценил капитана команды Здено Хары. 42-летний словак, получивший травму в финале Кубка Стэнли, играет с переломом челюсти.



«Он показывает пример во всём. Человек с таким опытом многое знает, и у него надо учиться. Надо смотреть на него, когда что-то не получается, когда наступает ключевой момент или соперник владеет инициативой. Такие игроки чувствуют себя комфортно в любых ситуациях», — приводит слова Маршана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне завтра, 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году.