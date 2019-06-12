Тренер «Бостона»: я просто хочу, чтобы моё имя было на чёртовом кубке

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (3-3).



«Я просто хочу, чтобы моё имя было на чёртовом кубке», — приводит слова Кэссиди в своём «твиттере» журналист Дэн Роузен.

Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году — тогда «медведи» обыграли в семи матчах «Ванкувер Кэнакс», одержав победу в решающем матче на площадке канадского клуба.