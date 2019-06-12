Зарипов: пока здоровье позволяет, готов идти до последнего

38-летний нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подчеркнул, что пока не думает о завершении спортивной карьеры.



«Не устал играть. На самом деле это то, чему я посвятил всю свою жизнь. Может быть, это много, может, стоило бы задуматься о переменах. Но мне нравится приходить каждый день в команду, получать нагрузки, которые иногда бывают сумасшедшими. Мне нравится испытывать недопонимание и рабочие микроконфликты в команде.



Я посвятил этому всю жизнь, поэтому, пока у меня что-то получается, пока здоровье позволяет, я готов идти до последнего. Вот когда почувствую, что уже предел, что начался обман, — закончу.



Знаю, что многие со стороны кричат уже «старый», «хватит обманывать», но один из моментов, от которого я отталкиваюсь, — статистика, которая должна говорить о многом любителям поворчать, поумничать. Не хочу никого осуждать, это их право высказывать мнение», — приводит слова Зарипова «Спорт Бизнес Online».

«Магнитка» уже готова идти за кубком. Селекция клубов КХЛ на Востоке «Салават» строит команду-семью, «Авангард» молчит, а «Сибирь» учится на своих ошибках.