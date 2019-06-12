Хара — о 7-й игре финала Кубка Стэнли: на кону стоит всё, огромное напряжение

Капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился ожиданиями от седьмой игры финала Кубка Стэнли 2019 года с «Сент-Луис Блюз» (3-3). 42-летний словак в 14-й раз проведёт седьмой матч в серии.



«Седьмые матчи очень интересны. Огромное напряжение. Понимаешь, что на кону стоит всё и надо сыграть свой лучший матч», — приводит слова Хары официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне завтра, 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск. «Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году.