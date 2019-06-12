Карло: нас раззадорило ошибочное поздравление в адрес «Сент-Луиса»
Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло прокомментировал инцидент с участием газеты St. Louis Post-Dispatch. Подписчики электронной версии издания получили рассылку с преждевременным поздравлением «Сент-Луиса» с победой в Кубке Стэнли. «Бостон» выиграл шестой матч и сравнял счёт в серии — 3-3.
«Мы видели, что газета по ошибке поздравила «Сент-Луис» с победой. Это раззадорило «Бостон», нам не нравятся такие вещи. Мы не хотим, чтобы нечто подобное произошло в Бостоне. Команда просто сконцентрирована на каждой следующей смене, а не на выигрыше или проигрыше. Нужно выходить на каждую следующую смену и напрягать задницы», — приводит слова игрока The Score.
Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
«Это поцелуй смерти». Газета Сент-Луиса спугнула удачу от «Блюз»?
St Loius Dispatch слишком рано поздравил команду с завоеванием Кубка Стэнли.
- 12 июня 2019
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