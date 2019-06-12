Карло: нас раззадорило ошибочное поздравление в адрес «Сент-Луиса»

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло прокомментировал инцидент с участием газеты St. Louis Post-Dispatch. Подписчики электронной версии издания получили рассылку с преждевременным поздравлением «Сент-Луиса» с победой в Кубке Стэнли. «Бостон» выиграл шестой матч и сравнял счёт в серии — 3-3.



«Мы видели, что газета по ошибке поздравила «Сент-Луис» с победой. Это раззадорило «Бостон», нам не нравятся такие вещи. Мы не хотим, чтобы нечто подобное произошло в Бостоне. Команда просто сконцентрирована на каждой следующей смене, а не на выигрыше или проигрыше. Нужно выходить на каждую следующую смену и напрягать задницы», — приводит слова игрока The Score.

Седьмая встреча финальной серии состоится в Бостоне 13 июня, начало встречи — в 3:00 мск.