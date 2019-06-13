Московское «Динамо» пожелало удачи Барбашёву в седьмом матче финала Кубка Стэнли

Сегодня, 13 июня, в Национальной хоккейной лиге определится обладатель Кубка Стэнли. На арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне в седьмом матче финала плей-офф сыграют местные «Брюинз» и «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 3:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Московское «Динамо» в официальных соцсетях клуба пожелало удачи нападающему «Блюз» Ивану Барбашёву.
«Этот хоккейный вечер должен стать особенным для этого парня. Удачи, Иван Барбашёв! Всё получится», — написано в «твиттере» бело-голубых.
Фото можно посмотреть также в официальном «твиттере» московского «Динамо».
23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В этом плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 24 матчах. Шестой матч финальной серии российский форвард пропустил из-за дисквалификации.
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