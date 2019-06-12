Кто выиграет в седьмом матче финала Кубка Стэнли — 2019?

Завтра, 13 июня, в Бостоне состоится седьмой матч финала Кубка Стэнли 2019 года с участием «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз», игра начнётся в 3:00 мск. Победитель игры станет обладателем заветного трофея.



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«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году.

В составе «музыкантов» выступают два хоккеиста, представляющие Россию, — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.