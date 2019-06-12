Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Онлайн-трансляция седьмого матча финала Кубка Стэнли — 2019 начнётся в 3:00 мск

Онлайн-трансляция седьмого матча финала Кубка Стэнли — 2019 начнётся в 3:00 мск
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня, 13 июня, в Национальной хоккейной лиге определится обладатель Кубка Стэнли. На арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне в седьмом матче финала плей-офф сыграют местные «Брюинз» и «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 3:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году. В прошлом году победителем турнира стал «Вашингтон Кэпиталз».

В составе «музыкантов» выступают два хоккеиста, представляющие Россию, — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз: седьмой матч не разочарует
Дождались: седьмых матчей в финале Кубка Стэнли не было с 2011 года.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент