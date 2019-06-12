Онлайн-трансляция седьмого матча финала Кубка Стэнли — 2019 начнётся в 3:00 мск

Сегодня, 13 июня, в Национальной хоккейной лиге определится обладатель Кубка Стэнли. На арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне в седьмом матче финала плей-офф сыграют местные «Брюинз» и «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 3:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года. На счету «Бостона», основанного в 1924 году, шесть Кубков Стэнли, последний был завоёван в 2011 году. В прошлом году победителем турнира стал «Вашингтон Кэпиталз».



В составе «музыкантов» выступают два хоккеиста, представляющие Россию, — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.