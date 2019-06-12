Ниитимяки: Какко видит себя 1-м номером драфта, но у него нет звёздной болезни

Бывший голкипер НХЛ, а ныне директор по хоккейным операциям финского клуба ТПС Антеро Ниитимяки оценил одного из фаворитов предстоящего драфта НХЛ — нападающего Каапо Какко.
«Если оценивать влияние Какко на игру нашей команды в этом сезоне, то, пожалуй, его можно сравнить с Саку Койву в начале 1990-х. Я считаю, что Каапо из той же категории игроков, которые блистали в нашей лиге ещё до того, как их задрафтовали в НХЛ. Я говорю о таких ребятах, как Александр Барков, Патрик Лайне и Себастьян Ахо.
Каапо верит в свои силы, он знает, что хорош, и хочет, чтобы все это увидели. Он видит себя первым номером драфта, но не подумайте, что у него звёздная болезнь. Он хочет быть на поле, когда решается исход матча. Он хочет быть тем человеком, который принесёт победу команде», — цитирует Ниитимяки официальный сайт НХЛ.
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