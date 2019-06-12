Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ниитимяки: Какко видит себя 1-м номером драфта, но у него нет звёздной болезни

Ниитимяки: Какко видит себя 1-м номером драфта, но у него нет звёздной болезни
Хоккей / НХЛ 0

Бывший голкипер НХЛ, а ныне директор по хоккейным операциям финского клуба ТПС Антеро Ниитимяки оценил одного из фаворитов предстоящего драфта НХЛ — нападающего Каапо Какко.

«Если оценивать влияние Какко на игру нашей команды в этом сезоне, то, пожалуй, его можно сравнить с Саку Койву в начале 1990-х. Я считаю, что Каапо из той же категории игроков, которые блистали в нашей лиге ещё до того, как их задрафтовали в НХЛ. Я говорю о таких ребятах, как Александр Барков, Патрик Лайне и Себастьян Ахо.

Каапо верит в свои силы, он знает, что хорош, и хочет, чтобы все это увидели. Он видит себя первым номером драфта, но не подумайте, что у него звёздная болезнь. Он хочет быть на поле, когда решается исход матча. Он хочет быть тем человеком, который принесёт победу команде», — цитирует Ниитимяки официальный сайт НХЛ.

«Летом половина состава финнов получит шанс в НХЛ». Что пишут о финале ЧМ
Это было настоящее финское чудо на льду.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент