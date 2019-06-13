О'Райлли — обладатель «Конн Смайт Трофи»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.



В решающей серии с «Бостон Брюинз» О'Райлли забил пять голов и отметился четырьмя результативными передачами. Всего в плей-офф он набрал 23 очка.

28-летний канадец имеет опыт выступления в КХЛ. Он защищал цвета магнитогорского «Металлурга» в 2012 и 2013 годах.

Благодаря усилиям О'Райлли «Блюз» стали обладателями Кубка Стэнли. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они лишь раз вышли в финал Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1968/69. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Монреаль Канадиенс» — 0-4.

Видео с вручением О'Райлли кубка можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.