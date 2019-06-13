Тарасенко и Барбашёв впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов».
Российский форвард Владимир Тарасенко провёл на льду почти 15 минут и сделал результативную передачу. Другой нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 17 минут. Оба российских форварда впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли.
Счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.
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