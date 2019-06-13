Тарасенко получил трофей из рук О'Райлли

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко получил Кубок Стэнли из рук самого ценного игрока плей-офф НХЛ Райана О'Райлли.
«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов».
Российский форвард Владимир Тарасенко провёл на льду почти 15 минут и сделал результативную передачу.
О'Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи». В решающей серии с «Бостон Брюинз» он забил пять голов и отметился четырьмя результативными передачами. Всего в плей-офф он набрал 23 очка.
Благодаря усилиям Тарасенко и О'Райлли «Блюз» стали обладателями Кубка Стэнли. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они лишь раз вышли в финал Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1968/69. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Монреаль Канадиенс» — 0-4.
Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Кристиано Симонетты.
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