«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов».

Российский форвард Владимир Тарасенко провёл на льду почти 15 минут и сделал результативную передачу. В этом плей-офф Владимир набрал 17 (11+6) очков в 26 матчах. Тарасенко — первый воспитанник «Сибири», выигравший Кубок Стэнли. Новосибирский клуб уже отметил успех воспитанника в социальных сетях.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».

Счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.