Тарасенко: жена родила на прошлой неделе, теперь это. Лучшая неделя в моей жизни

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в Кубке Стэнли.

«Моя жена родила на прошлой неделе, теперь это. Это лучшая неделя в моей жизни», — приводит слова Тарасенко журналистка Эмили Каплан.

Российский форвард в решающем матче серии с «Бостон Брюинз» (4:1, 4-3) провёл на льду почти 15 минут и сделал результативную передачу. В этом плей-офф Владимир набрал 17 (11+6) очков в 26 матчах. Тарасенко — первый воспитанник «Сибири», выигравший Кубок Стэнли. Новосибирский клуб уже отметил успех воспитанника в социальных сетях.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.