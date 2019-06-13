Обладатель «Конн Смайт Трофи» О'Райлли два раунда провёл с трещиной в ребре

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. «Музыканты» в решающей серии плей-офф победили «Бостон Брюинз» (4-3), впервые в истории выиграв Кубок Стэнли.

Как стало известно после окончания седьмого матча финала Кубка Стэнли 2019 года, нападающий «Сент-Луиса» на протяжении трёх раундов играл с трещиной в одном из ребре. Форвард получил травму во втором раунде с «Даллас Старз», и с того момента ему требовалась серьёзная медицинская помощь, чтобы продолжать выходить на лёд, информирует североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.

Канадский нападающий установил рекорд «Сент-Луиса», набрав 23 очка в плей-офф и стал первым игроком после Уэйна Гретцки в 1985-м, кто забил в четырёх матчах финала подряд.