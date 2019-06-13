Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маршан: моё сердце разбито. «Сент-Луис» отнял у нас мечту

Маршан: моё сердце разбито. «Сент-Луис» отнял у нас мечту
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал поражение в седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1:4).

«Мы были так близки. Я горжусь ребятами, мы много пахали и были одной семьёй. Это очень больно, моё сердце разбито. Тяжело объяснить. Они отняли у нас мечту. Мы работали ради этого всю жизнь, были в 60 минутах от победы», — сказал Маршан сразу после поражения в решающей игре сезона.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.

Маршан: каждый хоккеист спит и видит, что станет участником 7-го матча финала
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент