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Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон установил рекорд НХЛ

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон установил рекорд НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов».

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 32 из 33 бросков в решающем матче финала. Канадский вратарь одержал 16-ю победу в завершившемся плей-офф, установив таким образом рекорд НХЛ. Биннингтон стал первым вратарём-новичком в истории лиги, кому удалось выиграть 16 матчей в плей-офф.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они вышли в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

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