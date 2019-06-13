Кутюр — лучший снайпер Кубка Стэнли, Тарасенко занял третье место

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.
По итогам плей-офф лучшим снайпером стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр с 14 голами. Вторым стал нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шварц (12). Тройку лучших замкнул российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко (11).
Ещё один форвард «музыкантов» Райан О'Райлли набрал в завершившемся плей-офф 23 (8+15) очка, став лучшим бомбардиром Кубка Стэнли наряду с нападающим «Бостона» Брэдом Маршандом (9+14). Как стало известно после окончания седьмого матча финала Кубка Стэнли 2019 года, нападающий «Сент-Луиса» на протяжении двух раундов играл с трещиной в ребре.
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