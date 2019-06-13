«Сент-Луису» понадобилось 52 года, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Это рекорд НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.
Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
Таким образом, ожидание трофея составило 52 года – это самый продолжительный период в истории НХЛ. Второе место по этому показателю у «Лос-Анджелес Кингз» – 44 сезона до первого чемпионства в 2012 году. Третьим идёт «Вашингтон Кэпиталз» – 43 сезона перед титулом-2018.
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