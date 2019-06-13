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Раск: всё испортила одна неудачная игра. Несколько плохих эпизодов

Раск: всё испортила одна неудачная игра. Несколько плохих эпизодов
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал поражение в седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1:4).

«Мы сражались друг за друга весь год. Верили, что этот сезон может стать для нас особенным. Всё испортила одна неудачная игра. Несколько плохих эпизодов. Что есть, то есть. Но я горжусь парнями в нашей раздевалке», — цитирует Раска официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

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