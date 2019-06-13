Житник — о победе «Сент-Луиса»: НХЛ будет думать, как развязать звёздам руки

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал победу «Сент-Луис Блюз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Розыгрыш Кубка Стэнли — это тяжелейшее и мощнейшее соревнование, выиграть его не по делу невозможно. Изначально „Бостон“ был небольшим фаворитом, ожидал победу „медведей“ в шести-семи матчах. Но произошёл очередной сюрприз, так характерный для Западной конференции. Год назад в финал от нее выбрался „Вегас“, теперь — »Сент-Луис", который ещё зимой шел последним. НХЛ стала абсолютно непредсказуемой лигой, в этом её главный плюс.

Клубный хоккей трудно сравнивать с национальным, но тенденция очевидна: игра становится всё более системной и прагматичной, в ней побеждают за счёт командных нюансов и взаимодействий. В этом плане сборная Финляндии где-то похожа на «Сент-Луис». Оба победителя чувствуют себя в гостевом хоккее очень комфортно, не против отдать шайбу сопернику, сыграть на острых контратаках. Вопреки классическим представлениям о хоккее, обе команды не имели звёздных вратарей, выдав результат по большому счёту с голкиперами из фарм-клубов. И в обеих командах нет ярко выраженного лидера, а на титул самого ценного мог претендовать практически любой.

Думаю, что для НХЛ здесь есть и плюсы, и минусы. Лига всегда строилась на звездах и звездных командах, но в этом уникальном плей-офф все они вылетели в первых раундах, когда завалилась, например, «Тампа-Бэй», а потом и «Вашингтон». При всей симпатии к «Сент-Луису» и «Бостону» финальная серия хотя и состояла из семи матчей, но все-таки получилась скучноватой. Особенно на фоне парада сенсаций в первых раундах. Думаю, НХЛ будет думать, как в дальнейшем ещё больше развязать звёздам руки", — цитирует Житника Russia-Hockey.