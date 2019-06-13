Пьетранджело: впечатляющая история для Биннингтона. Ему будет, что рассказать

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал победу в Кубке Стэнли.
«Очень горжусь тем, что нам удалось завоевать этот Кубок Стэнли, это просто невероятно. Мы собрались все вместе после поражения в шестом матче и продолжили двигаться дальше, в результате чего дошли до конечной цели. Мы верили друг в друга.
Биннингтон? Он был великолепен с самой первой игры, которую он провел. Это отличная и впечатляющая история для него. Ему будет, что вспомнить и рассказать», — сказал Пьетранджело в эфире NBC.
Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 32 из 33 бросков в решающем матче финала. Канадский вратарь одержал 16-ю победу в завершившемся плей-офф, установив таким образом рекорд НХЛ. Биннингтон стал первым вратарём-новичком в истории лиги, кому удалось выиграть 16 матчей в плей-офф.
- 13 июня 2019
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