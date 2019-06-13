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Пьетранджело: впечатляющая история для Биннингтона. Ему будет, что рассказать

Пьетранджело: впечатляющая история для Биннингтона. Ему будет, что рассказать
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал победу в Кубке Стэнли.

«Очень горжусь тем, что нам удалось завоевать этот Кубок Стэнли, это просто невероятно. Мы собрались все вместе после поражения в шестом матче и продолжили двигаться дальше, в результате чего дошли до конечной цели. Мы верили друг в друга.

Биннингтон? Он был великолепен с самой первой игры, которую он провел. Это отличная и впечатляющая история для него. Ему будет, что вспомнить и рассказать», — сказал Пьетранджело в эфире NBC.

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 32 из 33 бросков в решающем матче финала. Канадский вратарь одержал 16-ю победу в завершившемся плей-офф, установив таким образом рекорд НХЛ. Биннингтон стал первым вратарём-новичком в истории лиги, кому удалось выиграть 16 матчей в плей-офф.

«Я был прижат к стенке». Год назад Биннингтон был не нужен «Сент-Луису»
Его даже сдали в аренду в другой клуб. По иронии судьбы, это был «Бостон».
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