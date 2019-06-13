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ФХР поздравила Тарасенко и Барбашёва с победой в Кубке Стэнли

ФХР поздравила Тарасенко и Барбашёва с победой в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов».

Российский форвард Владимир Тарасенко провёл на льду почти 15 минут и сделал результативную передачу. Другой нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 17 минут. Оба российских форварда впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли. ФХР в официальном «твиттере» поздравила Тарасенко и Барбашёва с победой в Кубке Стэнли

«Поздравляем нападающих сборной России Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва, выигравших Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса»! В решающем матче финала турнира «Сент-Луис» оказался сильнее «Бостона» — игра окончилась со счётом 4:1 — и тем самым добился победы в серии (4:3)», — написано в «твиттере» ФХР.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Тарасенко и Барбашёв впервые в карьере стали обладателями Кубка Стэнли
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