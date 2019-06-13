Тарасенко: как будто это всё происходит не с нами

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в Кубке Стэнли.
«Выиграть Кубок Стэнли — это круто! Просто сил уже нет, очень устали все. Думаю, сейчас я уже могу сказать, что пришло время праздновать. Будем праздновать сильно и долго. Это очень большая победа для всех нас. Как будто это всё происходит не с нами. Просто нет слов. Кубок — наш! Скорее бы вернуться в Сент-Луис и отпраздновать со своими близкими и болельщиками.
Какой была подготовка к седьмой игре? О хоккее я сейчас не готов разговаривать. Мы только что выиграли кубок, больше ничего и не надо говорить. Сегодня меня тут поддерживали сын и брат. Жена дома, только родила. Большой привет ей. Скучаю, люблю и хочу скорее вернуться в Сент-Луис», — сказал Тарасенко в интервью пресс-службе официального сайта НХЛ.
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