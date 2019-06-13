Барбашёв — о празднованиях с Кубком Стэнли: всё лето будет, чтобы подумать

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу в Кубке Стэнли.

«Кузнецов в прошлом году сказал, что первым делом после победы напьётся пива? Я тоже! Не могу поверить, что это случилось. Просто невероятно. Не мог поверить первые пару минут после сирены. Очень и очень рад.



Мы готовились, были уверены в себе. Перед началом игры было волнение, но это всё прошло после двух смен. Затем приступили к своей игре. В первом периоде соперники играли гораздо лучше, но наш вратарь потащил. Мы очень и очень довольны.



Что буду делать с Кубком Стэнли? Пока не знаю, ещё не думал. У меня будет всё лето, чтобы об этом подумать», — сказал Барбашёв в интервью пресс-службе официального сайта НХЛ.

«Кубок Стэнли — его награда!» — московское «Динамо» о победе Барбашёва