Барбашёв — о празднованиях с Кубком Стэнли: всё лето будет, чтобы подумать
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу в Кубке Стэнли.
«Кузнецов в прошлом году сказал, что первым делом после победы напьётся пива? Я тоже! Не могу поверить, что это случилось. Просто невероятно. Не мог поверить первые пару минут после сирены. Очень и очень рад.
Мы готовились, были уверены в себе. Перед началом игры было волнение, но это всё прошло после двух смен. Затем приступили к своей игре. В первом периоде соперники играли гораздо лучше, но наш вратарь потащил. Мы очень и очень довольны.
Что буду делать с Кубком Стэнли? Пока не знаю, ещё не думал. У меня будет всё лето, чтобы об этом подумать», — сказал Барбашёв в интервью пресс-службе официального сайта НХЛ.
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Они прошли два разных пути на вершину, но оба сыграли ключевую роль в победе «Сент-Луиса».
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