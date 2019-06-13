Тарасенко и Барбашёв с Кубком Стэнли, фанат с дуршлагом на голове. Фото с финала

12 июня в Бостоне на льду стадиона «Ти-Ди Гарден» в седьмом матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» и впервые стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Счёт открыл форвард «блюзменов» Райан О'Райлли, которому ассистировали Алекс Пьетранджело и Джей Боумистер. В самом конце первого периода счёт удвоил Алекс Пьетранджело. Третью шайбу «блюзменов» на 52-й минуте забросил нападающий Брэндон Шенн с передачи россиянина Владимира Тарасенко. На 56-й минуте форвард гостей Зак Сэнфорд с передачи Давида Перрона довёл счёт до разгромного. Две минуты спустя защитнику «Бостона» Мэтту Грызлику удалось забросить шайбу престижа.
Лучшие фото с матча «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Бостоне.
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