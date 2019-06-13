Боумистер — о критике россиян за игру в плей-офф: это искривлённое восприятие

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер заявил, что не согласен с распространённым мнением, что российские игроки в большинстве своём слабо проводят матчи плей-офф.

«Понимаю, о чём вы спрашиваете, но не думаю, что эта критика хоть сколько-нибудь справедлива. С тех пор, как русские стали приезжать в НХЛ, в каждом поколении хватало мастеров, чей вклад в плей-офф был весьма велик. Мне кажется, это просто некое искривлённое восприятие, которое кто-то когда-то подхватил и навязал в публичном пространстве. Я с ним не согласен. Любой, кто дошёл со своей командой до финала, делал свою работу хорошо.

В нашей команде Тарасенко — важнейший игрок. Знаете, я думаю, что за ним, как и за всей нашей командой просто не так внимательно следят. Всем известно, что Влади забивает много голов, но никто не говорит о том, с какой самоотдачей и как полезно он играет, когда вовлечен в игру по-настоящему. Он вовсе не из тех, кто катается по чистому льду и ждёт, пока кто-нибудь выкатит ему шайбу под бросок. В этом плей-офф отыграл очень здорово, и я не думаю, что это для кого-нибудь должно быть сюрпризом», — цитирует Боумистера официальный сайт НХЛ.