Чемпионская атрибутика появилась в онлайн-магазине «Блюз» через час после победы

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов».

Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

Маркетинговые службы «Сент-Луиса» подготовились к победе клуба в Кубка Стэнли – и уже через час после седьмого матча финальной серии с «Бостоном» в онлайн-магазине клуба появилась чемпионская атрибутика. Причём не только бейcболки (стоимостью $ 35), но и футболки (от $ 28) с худи (от $ 65).

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