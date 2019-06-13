Армстронг: наблюдая за Биннингтоном, спрашивал себя: «Это всё на самом деле?»

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг оценил игру голкипера Джордана Биннингтона в финальной серии (4-3) Кубка Стэнли.
«Этот парень в своём первом же матче сделал «сухарь» в Филадельфии, и я продолжал наблюдать за ним, спрашивая себя: «Это всё на самом деле происходит?» К середине февраля он был уже хребтом этой команды. Он и сегодня нашёл способ ловить всё до тех пор, пока мы не почувствовали под собой ноги. Джордан – в высшей степени достойный и заслуженный чемпион», – цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.
Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 32 из 33 бросков в решающем матче финала. Канадский вратарь одержал 16-ю победу в завершившемся плей-офф, установив таким образом рекорд НХЛ. Биннингтон стал первым вратарём-новичком в истории лиги, кому удалось выиграть 16 матчей в плей-офф.
- 13 июня 2019
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