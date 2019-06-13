Пьетранджело: в последние годы только и видим, как русские блистают в плей-офф

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело заявил, что не согласен с распространённым мнением, что российские игроки в большинстве своём слабо проводят матчи плей-офф.
«Никогда о подобном тренде не задумывался и даже не слышал. Тарасенко был хорош во всех розыгрышаx плей-офф. Посмотрите, что сделал в прошлом году Овечкин. В последние годы мы только и видим, как русские игроки блистают в плей-офф. Особенно Влади. Он отлично играет без шайбы, постоянно забивает и вообще делает всё, о чем только можно его просить», — цитирует Пьетранджело официальный сайт НХЛ.
Также защитник «музыкантов» отметил, за счёт чего «Сент-Луису» удалось выиграть первый в истории клуба Кубок Стэнли.
«Мы никогда не теряли уверенности в своих силах. Весь шум и сомнения были снаружи. А мы просто верили друг другу и продолжали давить», — сказал Пьетранджело.
- 13 июня 2019
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