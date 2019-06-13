Марун: Барбашёв обладает отменной техникой и может быть игроком топ-6

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун поделился мнением об игре российского форварда Ивана Барбашёва.

«Барби вполне себе элитный игрок, который обладает отменной техникой,. Да, он играет в четвёртом звене, но проводит на льду столько, сколько и лидеры — по 14-15 минут, играя в самых разных ситуациях. При этом про него не понимают, что он является автором 14 голов, что круто, у него хорошие руки и прекрасный бросок. Все россияне — техничные, хорошие хоккеисты, кто-то даже забивает по 50 голов за сезон, но Барби кроме того просто трудяга, которому нравится применять силовые приёмы и уделять внимание различным деталям. Что и делает его хорошим хоккеистом.

Он делает жизнь соперников очень нелёгкой на каждодневной основе. Я абсолютно уверен, что он может быть игроком топ-6. Даже сейчас, выполняя свою роль, он всё равно играет по 14-15 минут», — цитирует Маруна официальный сайт НХЛ.