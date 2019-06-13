«Динамо» подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Тверской области

Сегодня, 13 июня, правительство Тверской области и хоккейный клуб «Динамо» Москва заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе, информирует официальный сайт бело-голубых.
Подписание соглашения даёт старт новому этапу хоккейной истории Верхневолжья. В Твери будут размещаться две команды: Высшей хоккейной лиги — «Динамо» Тверь и Молодёжной хоккейной лиги – «Динамо» Москва. Домашней площадкой станет спортивный комплекс «Юбилейный».
«Хотел бы поблагодарить губернатора Тверской области за сотрудничество. Подписанный документ станет новым этапом в развитии всего динамовского движения. Тренировочные сборы у молодёжки начнутся 25 июня, у команды ВХЛ – 1 июля», — заявил генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков.
«Размещение профессиональной команды в Тверской области – это дополнительная мотивация для молодых ребят, это позволит перенимать опыт у более опытных хоккеистов, — подчеркнул присутствовавший на подписании соглашения воспитанник тверского хоккея, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Денис Кокарев.
- 13 июня 2019
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