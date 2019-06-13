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Викстранд: Ландер говорил про «Ак Барс» только хорошее, я готов к уровню КХЛ

Викстранд: Ландер говорил про «Ак Барс» только хорошее, я готов к уровню КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Микаэль Викстранд поделился впечатлениями от перехода в казанский «Ак Барс».

«Я рад подписать контракт с «Ак Барсом», это отличный клуб, а Казань – замечательный город. Во время переговоров я многое обсуждал с Антоном Ландером, и он говорил про команду только хорошее. Мне интересно сыграть в КХЛ, безусловно, это шаг вперёд в карьере, но я считаю, что готов к уровню Лиги. Я знаю, что в России выступают игроки высокого уровня и хорошо представляю их возможности, потому что против многих играл в сборной на чемпионате мира.

Мне интересен хоккей на обоих концах площадки – могу играть и в обороне, и в атаке. Умею вести шайбу и делать первый пас, готов к меньшинству и большинству, и мне нравится получать много игрового времени. Я надеюсь, что смогу проявить в Казани свои лучшие качества и помочь команде», — цитирует защитника официальный сайт клуба.

Микаэль Викстранд подписал контракт с «Ак Барсом»
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