Третьяк: в середине сезона я думал, что Тарасенко точно поедет на ЧМ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу россиян Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва в Кубке Стэнли.



«Для Тарасенко этот сезон вообще выдался успешным — он стал лидером в команде, одной из центральных фигур. Я помню, первое время «Сент-Луис» шёл на последнем месте в своём дивизионе, я думал, что Тарасенко точно на чемпионат мира поедет. Но видите, как команда преобразилась, пришёл молодой вратарь, Тарасенко взял на себя лидерство, новый тренер сумел сплотить команду. Впервые «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, приятно, что два наших хоккеиста участвовали в этой победе, ковали её.



Барбашёву дали такую роль, он больше всех играл в меньшинстве, действовал активно и грамотно, что тоже очень важно. С лидерами Барбашёва не сравнить, но такие игроки должны быть в команде, убивать время соперника в большинстве. У нас в ЦСКА были Мишаков и Моисеев, которые зубами в меньшинстве ловили эти шайбы», — цитирует Третьяка ТАСС.

Русские в НХЛ — это сила! Пути Тарасенко и Барбашёва к Кубку Стэнли Они прошли два разных пути на вершину, но оба сыграли ключевую роль в победе «Сент-Луиса».