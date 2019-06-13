Форвард Никита Феоктистов перешёл в минское «Динамо», информирует официальный сайт белорусской команды. 28-летний нападающий подписал с «зубрами» однолетний двусторонний контракт.
Никита родился в Гродно. Профессиональную карьеру начал во второй команде «Немана». Затем отправился за океан и выступал в NAHL. В 47 матчах белорус набрал 32 (14+18) очка и заработал 99 минут штрафа.
Через год Никита вернулся в Гродно и дебютировал за главную команду экстралиги. Дальше в карьере Феоктистова были «Минские зубры» (53 матча, 52 очка, 76 минут штрафа) и СКА-1946 (МХЛ), красноярский «Сокол» (ВХЛ), а также «Динамо-Молодечно». В составе белорусского клуба форвард задержался на три сезона, причем последний год получился самым результативным (46 очков в 41 матче регулярного чемпионата).
А последние два сезона Феоктистов играл в России: за тюменский «Рубин» (ВХЛ) и «Адмирал». В минувшем чемпионате КХЛ нападающий провел 34 матча и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-3» и 12 минутах штрафа.
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